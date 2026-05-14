В США оценили возможность возобновления боевых действий с Ираном

США и Израиль возобновят боевые действия против Ирана, заявил американский политолог, внештатный редактор и главный советник Центра геостратегических исследований Александр Азадган в беседе с «Известиями».

«США и Израиль, к сожалению, хотят сделать с Ираном то, что Израиль делал с Ливаном и Сирией все это время, — регулярно вторгаться», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, президент США Дональд Трамп может захватить три иранские территории в Персидском заливе — острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса.

Ранее Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они распространяют информацию о стремлении главы Белого дома как можно скорее завершить конфликт. Он пояснил, что сделка с Тегераном будет заключена «только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, их союзников и всего мира».