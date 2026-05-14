Американский Nightwatch уличили в слежке за российским «Сарматом»

Американский самолет 747-E4B Nightwatch мог следить за испытаниями новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», пишет Telegram-канал «Военная хроника».

© Lenta.ru

Издание заметило, что американский самолет покинул район Камчатки, гдке накануне прошли испытания российской МБР.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

По словам главы государства, дальность применения новейшей российской МБР может составить более 35 тысяч километров.

По данным правительства Камчатки, на расположенном на одноименном полуострове полигоне Кура с 6 по 10 мая проходили ракетные испытания.