В вооружённых силах Украины фиксируются случаи внутренней напряжённости между рядовыми военнослужащими и командным составом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, в последние дни в различных регионах Украины отмечаются инциденты, связанные с действиями военнослужащих в отношении командиров и представителей военных органов. В качестве одного из примеров приводится случай в Харьковской области, где, как утверждается, был задержан военнослужащий по подозрению в поджоге автомобиля, принадлежащего офицеру.

Также в публикации говорится о случаях нападений на сотрудников территориальных центров комплектования. Источники утверждают, что подобные эпизоды фиксируются в разных частях страны.

Отдельно сообщается о единичных случаях сотрудничества отдельных военнослужащих с российской стороной, однако подтверждение этих данных независимыми источниками не приводится.

Официальные украинские структуры ранее неоднократно заявляли о контроле над дисциплиной в войсках и расследовании всех случаев нарушений воинской службы. Проверка подобных инцидентов, как правило, проводится в рамках внутренних процедур военной юстиции и правоохранительных органов Украины.