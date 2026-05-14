Режим ракетной опасности введен на территории пяти регионов России

По данным официальных публикаций региональных властей, вечером 14 мая режим ракетной опасности был введён сразу в пяти субъектах Российской Федерации. В перечень регионов, где объявлена угроза, вошли Тульская, Орловская, Брянская, Курская области, а также отдельные районы Белгородской области.

Соответствующие уведомления о ракетной опасности поступали от экстренных служб в промежутке с 19:49 до 20:18 по московскому времени.

Примечательно, что менее чем за час до этого в Брянской и Курской областях уже была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Что касается Белгородской области, то, согласно информации от местного оперативного штаба, режим ракетной опасности введён на территории сразу нескольких округов: Белгородского, Борисовского, Грайворонского, Корочанского, Ракитянского, Краснояружского, Прохоровского, Яковлевского и Ивнянского.

Что делать, если увидели беспилотник: понятная инструкция

В связи со сложившейся ситуацией региональные власти обратились к жителям с настоятельной рекомендацией: тем, кто в данный момент находится на улице, необходимо незамедлительно укрыться в ближайшем здании или ином безопасном месте.