Стало известно, почему США прекратили использовать противобункерные бомбы в Иране

Руководство Пентагона было вынуждено резко ограничить применение мощных противобункерных боеприпасов при ударах по объектам на территории Ирана, пишут в статье для New York Times обозреватели Адам Энтус, Мэгги Хаберман и Джонатан Свон.

Журналисты напомнили, что в Вашингтоне готовятся к возможным конфликтам в Азии с Китаем и Северной Кореей.

В связи с этим, отметили обозреватели, американские военные на Ближнем Востоке получили приказ экономно расходовать ценные боеприпасы.

По их данным, ВВС США летом прошлого года могли полностью уничтожить объекты, связанные с иранской ядерной программой, но ограничились нанесением ударов по входам на площадки, что привело к их временной блокировке.

Ранее стало известно, что Иран в ходе конфликта с США понес определенные потери, но их объем оказался существенно меньше, чем заявляли официальные лица США.

В частности, Исламская Республика сохранила около 70% довоенного ракетного арсенала и примерно 75% мобильных ракетных установок. Кроме того, Иран нарастил производство ракет и беспилотников различных типов.