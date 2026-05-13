В последнее время участились случаи, когда украинские военнослужащие пытаются физически навредить офицерскому составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, это может быть связано с пренебрежительным отношением офицеров к мобилизованным солдатам.

«Украинские военнослужащие все чаще в последнее время стали мстить не только мобилизовавшим их сотрудникам ТЦК, но и офицерам ВСУ. К сожалению, о некоторых случаях становится известно из новостей криминальных», — отметил источник, добавив, что причина может крыться в регулярных неуставных отношениях между рядовыми и офицерским составом.

В качестве примера собеседник привел инцидент в Чугуеве, где был задержан украинский солдат, поджигавший внедорожники офицеров своего подразделения. Также, по информации источника, в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли украинского военнослужащего, сотрудничавшего с российскими подразделениями.