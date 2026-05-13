Россия нанесла массированный удар по западу Украины

Российские войска продолжили наносить массированные удары по западной части Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Сваляве Закарпатской области нанесен удар по объекту энергетики, продолжается масштабный пожар», — сказано в публикации.

В Волынской области беспилотник попал по цели у железнодорожного вокзала.

12 мая в небе над Украиной пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». Украинские источники предположили, что атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.