Россия нанесла массированный удар по западу Украины
Российские войска продолжили наносить массированные удары по западной части Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«В Сваляве Закарпатской области нанесен удар по объекту энергетики, продолжается масштабный пожар», — сказано в публикации.
В Волынской области беспилотник попал по цели у железнодорожного вокзала.
12 мая в небе над Украиной пролетели около 200 российских беспилотников «Герань». Украинские источники предположили, что атака может продолжаться вплоть до утра 14 мая.