Названа скрытая цель совместных учений Сербии и НАТО

В Сербии начались первые совместные учения с НАТО при участии 600 военнослужащих из стран Альянса. Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером назвал маневры попыткой Североатлантического альянса «приучить» Белград к западным стандартам в обход заявленного им нейтралитета. Он отметил, что подобное сближение ставит под вопрос реальную безопасность республики.

Здесь может идти речь о попытках «приучить» Сербию к взаимодействию с НАТО. Старт выбран вроде бы безобидный: охрана военных объектов, работа КПП, контроль массовых собраний. Однако такие совместные маневры неизбежно порождают вопросы о дальнейшем совместном использовании вооружений, единой тактике и общих действиях на международной арене. Это можно назвать попыткой подтолкнуть Сербию к сближению, используя сценарии, которые на первый взгляд выглядят невинно. Владимир Оленченко Политолог-международник

Участие Сербии в маневрах под эгидой Альянса выглядит неоднозначно на фоне исторического прошлого отношений Белграда и НАТО, подчеркнул эксперт. Он указал на явное противоречие между сценарием учений и реальными угрозами, с которыми сталкивалась республика.

«Возникает казусный вопрос: предполагает ли сценарий учений, что сербские базы будут защищены в случае новых нападений НАТО на Сербию, как это было в девяностых годах? Если говорить о защите военных объектов, то стоит помнить: единственным, кто нападал на них, были соседние страны, многие из которых теперь сами являются членами НАТО. В самом сценарии проявляется двусмысленность: неясно, зачем это нужно Сербии и обезопасят ли её эти маневры от возможной агрессии со стороны самого же Альянса в будущем», — сказал он.

Состав стран-наблюдателей на учениях «НАТО — Сербия» вызывал скепсис у специалиста. Оленченко отметил, что присутствие ведущих западных держав подчеркивает их стремление к расширению военного присутствия на Балканах, что может идти вразрез с интересами региональной стабильности.

«Поражает состав наблюдателей — это страны, которые традиционно заинтересованы в укреплении своего военного влияния, такие как Великобритания и Франция. Россия всегда выступала за суверенную и самостоятельную Сербию, обеспечивающую стабильность на Балканах. Хочется надеяться, что данные мероприятия не имеют ярко выраженной антироссийской направленности и не станут прологом к окончательному отказу Белграда от нейтралитета. Пока же происходящее вызывает скорее недоумение, чем понимание реальных выгод для сербской стороны», — заявил политолог.

Ранее сообщалось, что Белград совместно с Объединенным командованием сил НАТО в Неаполе впервые проведет военные учения, которые пройдут на базе «Юг» и на полигоне «Боровац» в районе сербского города Буяновац. «Около 600 членов Вооруженных сил Сербии и ВС Италии, Румынии и Турции участвуют в учениях под названием "НАТО-Сербия" в присутствии военных стратегов и наблюдателей из Великобритании, Италии, Германии, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Сербии, Турции, Франции и Черногории. <...> В течение двухнедельных полевых мероприятий будут отрабатываться тактики, используемые в операциях по поддержанию мира, такие как охрана баз, работа контрольно-пропускных пунктов, контроль массовых собраний и городские бои», — заявили в Минобороны Сербии.