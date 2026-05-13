В Молдавии заявили о нарушении дроном воздушного пространства

Неопознанный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдавии. Об этом сообщило Минобороны республики, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Дрон пересек государственную границу Республики Молдова со стороны Могилев-Подольского, Винницкая область», — указано в сообщении.

Беспилотник, как отмечается, был замечен над городом Бельцы, в связи с инцидентом в северной части страны временно закрыли небо.

Ранее стало известно, что в Киеве произошли взрывы на фоне сообщений о налете 200 беспилотников на Украину. Отмечается, что в 12:08 в Киеве была отменена воздушная тревога.