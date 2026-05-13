Экс-министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес фигурирует в розыскной базе Министерства внутренних дел Российской Федерации — он разыскивается в рамках уголовного производства. Соответствующая запись появилась в открытых данных ведомства.

В карточке розыска содержится лаконичная формулировка: «Разыскивается по статье УК» — при этом конкретная статья Уголовного кодекса не раскрывается. Какое именно преступление инкриминируется британскому политику, остаётся неизвестным.

Уоллес руководил Министерством обороны Великобритании на протяжении четырёх лет — с 2019 по 2023 год. В 2022 году, ещё находясь на посту, он публично заявил, что Лондон поддерживает стремление Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу, а также активно поставляет украинской стороне вооружение и военную технику.

