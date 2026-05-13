Названы возможные цели дронов ВС РФ на западе Украины

Военкор Александр Коц заявил, что аэродромы и полигоны ВСУ могли стать целью массированной атаки беспилотников. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Коц рассказал со ссылкой на украинские блоги, что более 260 дальнобойных дронов «перегружали украинскую ПВО и прорывались в западные регионы страны».

По мнению военкора, целями дронов могли стать Яворовский полигон, расположенный примерно в 30 километрах от Львова, и 233-й общевойсковой полигон в Ровенской области. Коц указал, что там готовят солдат ВСУ.

Он добавил, что атакован мог быть и объект «Ивано-Франковск-16» в Ивано-Франковской области. По его словам, этот объект ВСУ используют как запасной командный пункт и оружейный склад.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 13 мая объекты ВСУ в Харьковской области попали под удар. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что целям удара могли стать засекреченные военные объекты на территории районов Чугуев-1 и Чугуев-2. По его мнению эксперта, там проводится ремонт танковой и бронетанковой техники, разработка/сборка беспилотников и, возможно, ракетных двигателей для ракет «Фламинго».