Норвежский разведывательный самолет пролетел вблизи границы с Россией

В ходе анализа полётных данных, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий Военно-воздушным силам Норвегии, сократил дистанцию до российской границы до примерно 50 километров. В тот же момент воздушное судно находилось на удалении около 200 километров от Мурманска. Об этом сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Согласно изученным траекториям движения, борт поднялся в воздух примерно в 11:40 по московскому времени с авиабазы Эвенес, расположенной в норвежском городе Харстад. Взяв курс в направлении российского рубежа, разведчик вышел в акваторию Баренцева моря, после чего сместился севернее, совершил разворот и последовал в обратную сторону.

Примечательно, что от норвежской коммуны Вардё — в непосредственной близости от которой проходило маневрирование «Посейдона» — до Мурманска и Североморска насчитывается также порядка 200 километров. При этом радиус действия бортовых радиолокационных систем данного самолёта превышает 2 тысячи километров.