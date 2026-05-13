Новости СВО сегодня: ВСУ в «огненном капкане» и охота на роботов

В среду, 13 мая, в Минобороны РФ сообщили о срыве ротации ВСУ на запорожском направлении, а также об уничтожении украинских роботов. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

ВДВ пресекли ротацию ВСУ под Запорожьем

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ сорвали ротацию личного состава ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время воздушной разведки операторы беспилотников Новороссийского соединения ВДВ обнаружили группу пехоты ВСУ, которая пыталась скрытно добраться до передовых позиций, чтобы заменить подразделения на опорных пунктах. Координаты цели были переданы артиллерии в режиме реального времени.

Артиллерийские расчеты нанесли удар по указанному району. Все цели были поражены.

«Огненный капкан» под Добропольем

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению пехоты ВСУ. В Минобороны сообщили, что операция была проведена на добропольском направлении.

Получив разведданные от беспилотников, расчет 35-й отдельной мотострелковой бригады вывел «Град» на позицию. Для защиты от FPV-дронов ВСУ были выставлены посты воздушного наблюдения. Удар наносился 122-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанции более 18 километров.

Уничтожения роя дронов ВСУ

Российские военные пресекли попытки ВСУ вести воздушную разведку и проводить атаки в Запорожской области. Как рассказали в Минобороны РФ, во время мониторинга операторы дронов засекли активность беспилотной авиации ВСУ.

В результате были перехвачены и уничтожены дроны самолетного типа «Лелека-100» и «Лелека-LR», а также ударные гексакоптеры. Одновременно были нанесены удары по замаскированным пунктам управления и выносным антеннам ВСУ.

Охота на роботов ВСУ

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ. Операция была проведена на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

Во время воздушной разведки в районе Константиновки были обнаружены наземные дроны, которые ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и снабжения передовых позиций. После уточнения маршрутов данные передали расчетам ударных БПЛА.

Операторы 3-го армейского корпуса точечными ударами ликвидировали все комплексы. В Минобороны подчеркнули, что ВСУ стало сложнее обеспечивать свои подразделения.

«Мальва» поразила штаб дронов ВСУ

Расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Мальва» ликвидировал укрепленный пункт управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России

Артиллеристы 273-й бригады получили точные координаты замаскированной в лесу цели и нанесли по ней удар осколочно-фугасными снарядами. После выполнения задачи расчет сменил огневую позицию. Во время операции в этом районе был обнаружен украинский дрон-разведчик, который удалось подавить средствами ПВО.

Операция под Добропольем

Операторы ударных FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты уничтожили минометные позиции и блиндажи ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Во время разведки были выявлены огневые точки 120-миллиметровых минометов и укрытия с личным составом ВСУ. Используя полученные координаты, расчеты беспилотных систем нанесли точные удары.

Успехи ВС РФ в районе Красного Лимана

ВС РФ взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и селом Старый Караван. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

Отмечается, что успешную операцию провели военные российской группировки войск «Запад». Также российские подразделения закрепились на юго-востоке Красного Лимана.