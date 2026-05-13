Секретные объекты под прицелом: полковник о ночных ударах по ВСУ в Харькове

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что на территории районов Чугуев-1 и Чугуев-2 в Харьковской области могут находиться засекреченные военные объекты и офицеры НАТО. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

СМИ писали, что в ночь на 13 мая объекты ВСУ в Харьковской области попали под удар. Сообщалось о взрывах в Шевченковском и других районах.

Матвийчук заявил, что целям ударов могли стать военные объекты на территории районов Чугуев-1 и Чугуев-2. Полковник отметил, что речь идет о промышленных территориях, где во времена СССР производили военную технику.

По мнению эксперта, там до сих пор проводится ремонт танковой и бронетанковой техники, а также разработка/сборка беспилотников и, возможно, ракетных двигателей, в том числе для ракет типа «Фламинго».

На прошлой неделе Матвийчук заявил, что в Днепропетровской области могли попасть под удар предприятия, производящие компоненты ракеты «Фламинго».