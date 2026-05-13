Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 в среду ведет полет вдоль границы Калининградской области и Белоруссии, свидетельствуют полетные данные.

Авиация Североатлантического альянса продолжает активность у западных рубежей Союзного государства, передает РИА «Новости».

Вылетевший из Шотландии Boeing Poseidon MRA1 пересек воздушное пространство Дании и Польши, после чего проследовал вдоль российской и белорусской границ.

Воздушное судно держалось на дистанции примерно 50 километров от кордонов. Достигнув района Бреста, самолет развернулся и лег на обратный курс.

Британская авиация регулярно осуществляет подобные миссии близ территории России, включая зоны над Черным морем и со стороны Финляндии. Одновременно над акваторией у Калининградской области был замечен небольшой эстонский разведчик Beech King Air 350ER.

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил военно-политического блока на западном направлении. В НАТО объясняют расширение своих инициатив: «Это является сдерживанием спецоперации».

Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность продолжающимся наращиванием военного присутствия западного союза на европейском континенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

В конце апреля борт Bombardier ARTEMIS II приблизился к рубежам этого российского региона.

Ранее в небе над Балтикой заметили сразу два разведывательных самолета НАТО.