Российские войска блокировали Константиновку, у отрезанных от снабжения украинских военных «началась паника». Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, в Константиновке ведутся интенсивные боевые действия и те подразделения Вооруженных сил Украины, которые находятся в городе, «оказались отрезаны от материально-технического обеспечения».

«Боевики ВСУ в Константиновке находятся в полной осаде, началась паника. (…) Складывается впечатление, что главком ВСУ Сырский в очередной раз пожертвовал войсками, находящимися в Константиновке. Это уже не первый раз», - пояснил Олег Иванников.

Он обратил внимание на то, что освобождение города имеет большое значение для ВС России, так как откроет путь на Дружковку и Славянск. Сейчас российские беспилотники полностью контролируют воздушное пространство над населенным пунктом, несмотря на сложности рельефа и геодезические особенности.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что в Константиновке есть построенные еще в советские годы промышленные предприятия с обширными подземными коммуникациями, которые были превращены Вооруженными силами Украины в укрепрайоны. При этом наиболее ожесточенные бои идут в микрорайонах «Красный городок», «Семь ветров» и Солнечный. С востока атака ВС РФ идет из Сантуриновки и со стороны Ступочек.