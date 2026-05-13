Солдатам ВСУ пообещали жесткий суд за «акт нацистского террора»

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что солдат ВСУ, причастных к атаке дронов по вокзалу в Брянске, будут судить за «акт нацистского террора». Об этом Иванов рассказал News.ru

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 12 мая ВСУ нанесли целенаправленный удар дронами по железнодорожному вокзалу в городе Унеча. Два сотрудника ОАО «РЖД» - машинист и помощник машиниста - получили ранения, также был поврежден тепловоз.

Иванов обратил внимание, что удар был нанесен в первый рабочий день после празднования Дня Победы, когда люди «возвращаются домой, садятся в поезда, спешат к своим семьям». Депутат подчеркнул, что речь идет об ударе по гражданской инфраструктуре.

По мнению Иванова, следователи должны квалифицировать это как «акт нацистского террора» и дать случившемуся правовую оценку как военному преступлению. Депутат считает, что виновных могут судить как в России, так и на международном уровне.