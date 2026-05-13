В Николаевской области 35-летний боец ВСУ во время застолья открыл огонь из автоматического оружия по своим оппонентам, в результате чего они погибли.

Инцидент произошел в Николаевском районе, где конфликт между военными перерос в стрельбу со смертельным исходом, передает РИА «Новости».

По данным региональной полиции, причиной трагедии стала словесная перепалка в ходе совместного распития алкогольных напитков.

«Убил сослуживцев. В Николаевском районе полицейские задержали военнослужащего. Словесный конфликт между военнослужащими возник во время распития спиртных напитков. 35-летний мужчина произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону двух оппонентов. Мужчины погибли на месте происшествия», – отмечается в официальном заявлении правоохранительных органов.

Стрелявший уже задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Теперь украинскому солдату грозит суровое наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный военнослужащий ВСУ расстрелял троих сослуживцев в Харьковской области.

Командование украинской механизированной бригады приказало убить пятерых недовольных бойцов в Сумской области.

Мобилизованный курсант открыл огонь по инструкторам в учебном центре Черниговской области.