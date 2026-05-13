Украинский солдат расстрелял из автомата двоих сослуживцев
В Николаевской области 35-летний боец ВСУ во время застолья открыл огонь из автоматического оружия по своим оппонентам, в результате чего они погибли.
Инцидент произошел в Николаевском районе, где конфликт между военными перерос в стрельбу со смертельным исходом, передает РИА «Новости».
По данным региональной полиции, причиной трагедии стала словесная перепалка в ходе совместного распития алкогольных напитков.
«Убил сослуживцев. В Николаевском районе полицейские задержали военнослужащего. Словесный конфликт между военнослужащими возник во время распития спиртных напитков. 35-летний мужчина произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону двух оппонентов. Мужчины погибли на месте происшествия», – отмечается в официальном заявлении правоохранительных органов.
Стрелявший уже задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Теперь украинскому солдату грозит суровое наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
