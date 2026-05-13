Озвучена главная «токсичная» угроза для США от Ирана

США, начав войну с Ираном, попали в ловушку, а попытка «точечной эскалации» только разожжет ответный пожар. Какие есть козыри на руках у Тегерана, рассказал aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который идет на мировые рынки значительная часть нефти. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».

Переговоры между США и Ираном продолжаются, однако Ормузский пролив остается закрытым, что серьезно влияет на мировые цены на нефть. При этом нежелание Тегерана идти на уступки заставляет Белый дом рассматривать сценарий возобновления боевых действий.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что, начав войну в Иране, президент США Дональд Трамп попал в ловушку.

«Трампу, на фоне разворачивающейся избирательной кампании, нужны быстрые победы, а не репутационные потери. Но завершить конфликт на своих условиях он не может, как и продолжать его в нынешнем духе», — объяснил эксперт.

По его словам, Пентагон оказался не готов к современным методам ведения войны в виде «роя беспилотников», и единственным выходом для американцев остается путь эскалации через точечные удары. Но их стоит ожидать только после завершения официального визита Трампа в Китай.

Однако и в Тегеране не намерены играть роль молчаливой жертвы и есть несколько вариантов ответов на действия США: разрушение американской военной инфраструктуры в регионе, «удушение судоходства» путем блокады как Ормузского, так и Баб-эль-Мандебского проливов, а также «возможны удары по нефтяным объектам союзников США в странах Залива», пояснил эксперт.

Но главной «токсичной» угрозой для администрации Трампа может стать человеческий фактор, если Иран предпримет усилия по захвату американских военнослужащих, уверен политолог.

Козыри Ирана в борьбе с США

Иран имеет как минимум три козыря, позволяющие ему успешно противостоять США и их союзникам на Ближнем Востоке, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Первый — моральный. Все попытки Запада раскачать иранское общество изнутри провалились. Сегодня Тегеран демонстрирует беспрецедентную консолидацию элит и населения вокруг идеи защиты собственной земли. Второй козырь — технологический. Годы санкций не сломали ВПК Ирана, а заставили его развиваться автономно. Результат — удары по американским и израильским целям, на которые у США просто не нашлось эффективного противоядия», — пояснил он.

Решающим же козырем эксперт считает геополитический, так как на фоне разобщенности западных стран Иран пользуется поддержкой России и Китая.

«Фактически мы наблюдаем уникальную ситуацию: на фоне разобщенных Штатов и их союзников Иран стоит монолитом, получая ресурсы от ключевых мировых игроков. Это и делает американскую победу утопией», — резюмировал политолог.

Напомним, что после начала США и Израилем масштабной операции против Ирана премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не будут принимать участие в ударах по иранской территории. Это вызвало недовольства президента США Дональда Трампа. Американский лидер также отмечал, что испытывает отвращение и к НАТО, так как ему отказали в помощи. По его словам, он «всегда знал, что они — бумажные тигры».