Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок войск ВС РФ составили порядка 1 060 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 210 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 150. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 70 и до 310 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 270 солдат в зоне группировки "Восток" и более 50 военных в зоне ответственности группировки "Днепр".