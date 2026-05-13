Украинские источники фиксируют появление российских военнослужащих на окраинах поселка Краснополье. Об этом со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляку пишет aif.ru.

«Украинские околовоенные источники говорят, что наша разведка уже заходит на восточные окраины этого бывшего районного центра Сумской области», — уточнил блогер, высказав мнение, что начала боев за Краснополье можно ожидать в любой момент.

Юрий Подоляка также обратил внимание на бои в районе освобожденного села Мирополье и пресечение попыток контратак со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов высказал мнение, что российские военные под Харьковом и Сумами противостоят не украинской армии, а войскам НАТО. При этом в настоящее время западноевропейские государства стали не только центрами производства вооружений для ВСУ, но и площадками для обучения военных кадров.