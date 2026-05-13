Четыре человека погибли при атаке дронов на шоссе к югу от Бейрута

Беспилотники израильских ВВС нанесли удары по двум автомобилям, двигавшимся по шоссе Бейрут - Сайда, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, атаки были совершены в районе города Джия в 25 км к югу от ливанской столицы. Предположительно, все четверо убитых были членами шиитской милиции "Хезболлах" и направлялись в южные районы, где продолжаются военные действия.

9 мая израильский дрон ликвидировал двух бойцов "Хезболлах", выпустив ракету по их машине в городе Саадийят к югу от Бейрута.