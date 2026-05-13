Названо возможное место запусков дронов ВСУ на Ярославскую область

Атака дронов на Ярославскую область велась с территории Украины. Такое мнение высказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о том, что обломки украинского беспилотника упали на промышленный объект Ярославля. При этом жертв и пострадавших не было.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины запускают беспилотники по российским регионам из Сумской и Черниговской областей.

«Вот как беспилотники летели на Валдай, так и полетели на Ярославль, там рядом все», — отметил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что в настоящее время дроны «спокойно 1200 км преодолевают», а расстояние до целей в Ярославской области куда меньше, чем до Урала.