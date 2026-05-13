Танкисты разрушили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, замаскированные пункты управления дронами противника обнаружил разведывательный расчет БПЛА во время воздушной разведки позиций ВСУ. Цели были оборудованы в лесополосах. Полученные координаты оперативно передали танковым экипажам.

В видео представлены кадры объективного контроля с беспилотника. На них видно поражение целей в лесополосе - после точных ударов над позициями поднимаются клубы дыма.

В Минобороны уточнили, что огонь велся осколочно-фугасными снарядами. В результате были уничтожены пункты управления БПЛА, антенные комплексы и оборудование противника.

Как отметили в ведомстве, успешная работа танковых экипажей позволила лишить ВСУ возможности вести воздушную разведку и корректировать огонь на данном участке линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.