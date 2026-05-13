Сразу несколько независимых источников заявили о беспрецедентном событии — Су-57 поразил шведский самолет. Как сообщает «Царьград», из Киева прозвучали угрозы в адрес Сибири, а на фронте сбывается «страшный сон» украинских властей.

Ликвидация цели экстра-класса

Впервые в рамках СВО истребитель пятого поколения Су-57 поразил воздушную цель экстра-класса — шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340, переданный Киеву. «Подарок» представляет собой летающий командный центр, радары которого позволяют засекать низколетящие цели. О получении таких машин украинские военные мечтали давно — они позволяют координировать удары западными ракетами и наводить авиацию, не подставляя пилотов под удар ПВО.

Однако большая антенна Saab 340 — не только сила, но и радиометка. Именно по излучению радара российская РЛК «Белка» захватила цель, после чего по ней был нанесен удар ракетой Р-37М.

Если информация подтвердится, то уничтожение Saab 340 станет серьезным ударом по возможностям украинской авиации.

Угроза Сибири

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди озвучил прямую угрозу в адрес Сибири. По его словам, во время трехдневного перемирия Украина копила ресурс, а склады на Западной Украине наполнялись новыми дальнобойными дронами. Боевик заявляет, что хочет показать «принципиально новые ритм и географию», а целью станут предприятия за Уралом.

«Сибирь хоть и за горами, но ничуть не за горами. Продолжение следует, 72 часа не вечность», — пригрозил он.

«Страшный сон» ВСУ

Тем временем украинские источники снова заговорили о «тактике труб». Якобы на Запорожском направлении, в районе Малых Щербаков, ВС РФ применяют для скрытного перемещения газовые магистрали. Это реальная «страшилка» для ВСУ, ведь в прошлом такие атаки стоили им поражения в Авдеевке и Судже.

Довершает картину невеселая для Киева аналитика — украинский политтехнолог заявил, что расчет властей на бесконечную «бусификацию» украинец абсолютно провален. Кроме того, европейские деньги не бесконечны, а «экономическая» демилитаризация неизбежна.

«Содержать 600-тысячную армию нынешняя Европа не сможет при всем желании, как бы там европейские ястребы и как бы Зеленский ни мечтали. Это если дурень думкой богатеет. У Украины нет потенции, и у европейских стран нет финансовой возможности содержать такую армию», — подчеркнул он.

Золотарев уверен, что Европа не сможет тянуть и более скромную армию страны, у которой нет экспорта и промышленности, а только кредиты. Если конфликт заморозят, то уже завтра украинских солдат начнут увольнять из-за нехватки денег на форму и жалованье.