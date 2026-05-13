Российские беспилотники заставили ВСУ сменить тактику под Харьковом

Вооруженным силам Украины пришлось изменить тактику на харьковском направлении из-за работы российских беспилотников. Об этом рассказал РИА Новости командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным «Узбек».

По его словам, обстановка в Харьковской области «стабильно напряженная», а у операторов дронов «работы много». При этом из-за активности российских БПЛА украинцы вынуждены менять тактику.

«Самоходки (САУ) стараются держать подальше. Выезжают на разные огневые позиции – отрабатывают и сразу же пытаются уезжать. Не так давно уничтожили у них британскую самоходную установку AS-90», - пояснил командир группы БПЛА батальона «Ваха».

При этом «Узбек» обратил внимание на то, что в Вооруженных силах Украины все чаще пользуются наземной робототехникой, так как есть участки, где людям слишком опасно находиться.

«Противник под нас подстраивается, а мы били, бьем и будем бить», - заверил он.

Ранее заместитель командира роты ВС РФ с позывным «Касьян» рассказал, что ВСУ дистанционно устанавливают датчики движения для наведения дронов. По его словам, датчики могут использоваться как совместно с минами, так и отдельно и при передвижениях на передовой солдаты должны быть особенно внимательны.