Конфликт на Украине меняет форму: технологии ВСУ и «снос» Starlink

Конфликт на Украине снова меняет свою форму, превращаясь в цифровое «чудовище». ВСУ работают все дальше вглубь от линии фронта, в том числе и над трассами, которые считались тыловыми. Как сообщает «Царьград», Киев переводит противостояние в технологическую плоскость и от России требуются непростые решения.

Удары по трассам

На трассах Мариуполь — Бердянск и Мариуполь — Донецк все сильнее проявляется новая реальность: украинские дальние дроны ищут цели не у линии фронта, а в глубине сухопутного коридора. Для ударов используются американские БПЛА «Хорнет», которые могут пролетать до 200 км.

Военный обозреватель Алексей Сухонкин отмечает, что над мариупольским участком трассы Р-150 постепенно возникает ситуация, схожая с той, что наблюдается на трассе М-30 (Горловка — Пантелеймоновка — Ясиноватая — Донецк).

«Несмотря на то что линия фронта относительно М-30 больше 35 км, она на данный момент парализована из-за FPV противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено, интересно, что в 2024–2025 годах линия фронта была ближе, но трасса М-30 безопаснее», — заявил он.

При этом Сухонкин считает, что настоящая опасность еще впереди, поскольку вся работа «Хорнетов» будет проанализирована нейросетями. В результате ВС РФ придется столкнуться с полностью автоматизированными дронами, которые с помощью РЭБ не подавить.

Роль западных компаний

Отмечается, что оператор дрона сейчас выступает только последним звеном. Система также включает в себя разведку, спутниковую связь, анализ маршрутов, обработку видео, накопление данных, обучение моделей, выбор целей и оценка результата. Ее сейчас Украина выстраивает вместе с западными технологическими компаниями.

В частности, огромную роль играет американская фирма Palantir, которая разрабатывает систему для анализа данных. Владимир Зеленский сделал ставку на перенос конфликта в технологическую плоскость. Говорит об этом и назначение бывшего вице-премьера цифровой трансформации Украины Михаила Федорова министром обороны.

12 мая Федоров сообщил о встрече с гендиректором Palantir Алексом Карпом. Он заявил, что Киеву и компании удалось создать систему детального анализа воздушных атак, внедрить ИИ-решения для работы с большими объемами разведывательных данных, а также интегрировали технологии в планирование операций глубокого удара.

Другое направление сотрудничества — платформа Brave1 Dataroom. На ней разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения ИИ-моделей. Ее используют уже более 100 компаний, а их работа делает следующие удары дронов еще точнее.

Удар по спутникам

Если дроны управляются через Starlink, то борьба только с беспилотниками не решит проблему. Как отмечает военкор Дмитрий Стешин, одновременно в зоне СВО могут находиться от 150 до 300 спутников системы. Они идут «поездами», что делает их идеальной целью для ВКС РФ.

По мнению эксперта, России нужно предъявить владельцу спутниковой связи Илону Маску ущерб, а после потребовать отключить ВСУ Starlink. В случае отказа спутники можно сбить. Для борьбы с ними у России есть по меньшей мере пять систем.

Вместе с тем прямой удар по Starlink будет воспринят как атака по американской инфраструктуре на орбите, что повысит шанс резкой эскалации. Кроме того, на начало мая 2026 года в группировке находятся уже свыше 10 тысяч спутников, из-за чего «снести с орбиты» систему не так просто.