На Кубани почти 100 человек тушат пожар на предприятии после налета БПЛА

По сообщению Оперативного штаба региона, в поселке Волна, расположенном в Темрюкском районе на берегу Черного моря, в настоящее время продолжается тушение начавшегося после налета БПЛА сильного пожара на территории одного из предприятий.

"Задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в этой информации.

Напомним, возгорание началось сегодня ночью после падения обломков сбитого украинского беспилотника.

В результате атаки ВСУ пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.

Рядом с поселком Волна находится порт Тамань, который в последнее время регулярно подвергается налетам дронов ВСУ.