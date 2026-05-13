Военнослужащие 72-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пожаловались на то, что вместо ротации были переброшены в Сумскую область. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы украинских подразделений недовольны отсутствием полноценного отдыха.

«Подразделения 72-й омбр ВСУ, выведенные на ротацию из Харьковской области, были переброшены в Сумскую область», — пояснил он.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ пытались воспользоваться перемирием, чтобы форсировать реку Псел в Сумской области, но были разбиты. По словам полковника, украинские военные планировали создать «некий барьерный рубеж с перспективой дальнейших действий», но не разведали броды, не изучили реку и не учли массового присутствия российских беспилотников в этом районе.