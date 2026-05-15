Жители Рязани сообщили о мощных взрывах и работе ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники в небе над Рязанью. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы начали звучать около двух часов ночи. Всего было слышно 8-10 громких звуков в разных частях Рязани. Очевидцы говорят, что слышали звуки пролетающих беспилотников и видели яркие вспышки в небе.

Также жители сообщают о пожаре и задымлении в одном из районов Рязани.

Журналисты добавили, что после полуночи получили информацию о работе ПВО в Таганроге (Ростовская область) и Ейске (Краснодарский край).

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы атаки с воздуха московские аэропорты Домодедово и Внуково перешли на особый режим работы. Воздушные гавани временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений. Возможны корректировки в расписании полетов, предупредили в Росавиации.

Ранее президент Литвы потребовал сбивать залетающие в республику беспилотники.