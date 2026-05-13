Над регионами России за ночь сбили 286 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 286 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 12 мая текущего года до 07:00 мск 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - рассказали в Минобороны.

