Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на российской «Буханке»

Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на крыше российской Буханки — автомобиля УАЗ СГР. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В марте замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник сообщил, что ВСУ при атаке Донецка применили новый американский беспилотный летательный аппарат Hornet.

По словам специалиста, данный тип беспилотника, отличающегося наличием киля, руля направления и толкающего винта в хвостовой части, способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и переносить нагрузку массой до пяти килограммов.