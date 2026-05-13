Частных детективов в России возьмут под жесткий контроль Росгвардии

Кабинет министров России запускает механизм жесткого надзора за рынком частных сыскных услуг. С 1 сентября 2026 года Росгвардия получит право в любой момент нагрянуть к детективу с ревизией, а достаточным поводом для этого станет даже единственная жалоба от физического лица, сообщает ТАСС.

Новые правила вводятся в действие синхронно с обновленной редакцией профильного закона. Плановые ревизии лицензиатов будут проходить не чаще одного раза в три года. Инспекторы станут тщательно проверять договоры с заказчиками, акты выполненных работ, а также досье на самого сыщика, включая справки об отсутствии судимости и результаты медосвидетельствования.

Основанием для внезапного визита могут послужить официальные сигналы от граждан, организаций или органов власти. При этом в постановлении особо подчеркивается, что анонимки не будут иметь силы. Обращения должны содержать конкретные факты нарушений со стороны детектива.

Представители надзорного ведомства наделяются широкими полномочиями вплоть до приостановки действия лицензии. Если в ходе ревизии вскроются грубые нарушения требований, лицензию частного детектива могут аннулировать. В кабмине рассчитывают, что новые правила очистят рынок от недобросовестных игроков.