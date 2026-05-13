На Кубани обломки БПЛА упали на территории предприятия

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате этого пострадал один человек.

Как сообщили в региональном оперштабе, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние не уточняется.

«На территории предприятия произошло возгорание оборудования», — добавили в оперштабе.

Ранее стало известно об атаке дрона ВСУ на железнодорожный вокзал в Унече Брянской области, в результате которой пострадали два человека.