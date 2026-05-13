Заклязьминская: Си ведет чистку армии КНР, чтобы не допустить влияния генералов
Председатель КНР Си Цзиньпин проводит чистку военной верхушки, чтобы не допустить повышения влияния кого-либо из китайских генералов. Об этом заявила руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская в беседе с "Известиями".
Она заявила, что Си стремится создать более лояльную, управляемую, эффективную военную верхушку, которая в случае каких-либо конфликтов сможет эффективно командовать китайской армией. По ее мнению, пока преждевременно говорить о том, что Пекин готовится к войне.
В начале мая в Китае двух бывших министров обороны приговорили к высшей мере наказания. Их признали виновными во взяточничестве, лишили политических прав и конфисковали имущество. Какие обвинения им вменили и как будет исполняться приговор — в материале "Газеты.Ru".