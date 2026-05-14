Трагедия на учениях в Марокко: погибли оба пропавших солдата США

Трагическая история с исчезновением американских солдат на учениях «Африканский лев 2026» получила печальную развязку. Военное командование подтвердило, что поисковые группы нашли тело специалиста Марии Коллингтон. Заявление опубликовано на официальной странице ведомства в соцсетях.

© Московский Комсомолец

Ранее, 11 мая, был найден погибшим 27-летний старший лейтенант Кендрик Ламонт Ки-младший. Его тело обнаружили в водах Атлантического океана у южного побережья королевства.

Оба военнослужащих пропали почти одновременно в самом начале месяца, что породило массу слухов. Несмотря на муссировавшиеся версии о возможных диверсиях, на данный момент основной причиной случившегося американские чиновники считают несчастный случай.

Представитель Пентагона ранее заявил, что инцидент не связан с террористической деятельностью. Обстоятельства гибели военнослужащих продолжают выясняться, проводится расследование.