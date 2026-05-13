Европейскому союзу (ЕС) необходимо создать собственные вооруженные силы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Politico.

По его словам, объединение должно нарастить свой военный потенциал, потому что европейцы не могут «просыпаться каждое утро, задаваясь вопросом, что США сделают дальше». Он отметил, что кризис, сложившийся вокруг Ирана, оказался для Европы определяющим моментом в вопросе стратегической автономии.

Как считает дипломат, ЕС необходимо освободиться от зависимости, что поможет ему не подвергаться давлению. При этом попытка усилить европейскую оборону не должна рассматриваться как способ ослабления НАТО, указал Альбарес.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заподозрил ЕС в намерении начать полномасштабную войну с Россией. По его мнению, европейские политики не понимают, что делают, отказываясь признавать свою ошибку в отношении Украины.