ВСУ убрали подразделения на северо-запад Новопавловки

Украинские войска в Новопавловке Днепропетровской области оттянули свои подразделения в северо-западную часть населенного пункта, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового отряда 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Мевлуд Джамаршвили.

"Противник оттянул свои позиции на северо-запад населенного пункта в связи с тем, что наши боевые группы заходят, уверенно наращиваем штурм", - рассказал боец.

Ранее ТАСС сообщил, что бойцы "Центра" уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА в районе Новопавловки для продвижения в самом населенном пункте.