В Конгрессе назвали реальную стоимость «Золотого купола» США

Глобальная система ПРО «Золотой купол», разработка которой ведется по инициативе президента США Дональда Трампа, обойдется державе в $1,2 трлн — более, чем в 6 раз выше, чем было заложено Пентагоном изначально, пишет пресс-служба Бюджетного управления Конгресса США на официальном сайте.

Напомним, что американский лидер в ходе первого выступления о новой системе ПРО назвал сумму в $175 млрд, в Пентагоне в марте 2026 года добавили $10 млрд и увеличили сумму до $185 млрд.

В управлении отметили, что президент изложил в своем указе конкретные требования к системе, потребовал включить в нее наземные, морские, космические средства обороны.

Создание такой системы возможно, пояснили в пресс-службе, но разработка, развертывание по всей территории США, последующая эксплуатация обойдутся минимум в $1,2 трлн.

Ранее военные эксперты сообщили, что даже полностью развернутый «Золотой купол» не сможет на 100% защитить США от ракет вероятных противников.