Как ведущие мировые СМИ отреагировали на испытание ракеты "Сармат"

Успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которую президент России Владимир Путин назвал самой мощной в мире, вызвало бурную реакцию зарубежных СМИ.

"Российская газета" собрала, как мировая пресса отреагировала на это событие.

Reuters: Решительный шаг после истечения ДСНВ

Агентство Reuters обращает внимание на то, что ракета способна доставлять ядерные боезаряды на расстояние тысяч километров - вплоть до территории США или Европы. В материале подчеркивается, что ударная мощность боеголовки более чем в четыре раза превосходит любые западные аналоги, а дальность полета превышает 35 тысяч километров.

Цитируя президента России, Reuters акцентирует: "Ракета способна проникнуть сквозь любые существующие и будущие системы противоракетной обороны". Отдельно агентство отмечает, что испытание прошло после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который в феврале перестал ограничивать ядерные арсеналы двух крупнейших держав.

Associated Press (AP): "Самая мощная ракета в мире"

Агентство Associated Press акцентирует внимание на заявлении Владимира Путина о том, что "Сармат" - "самая мощная ракета в мире". Упоминается, что это изобретение должно прийти на смену советской "Воеводе" (по натовской классификации "Сатана"). Авторы материала напоминают, что разработка ракеты началась еще в 2011 году, и до текущего момента о ней было практически ничего неизвестно.

В публикации также говорится, что Москва с самого начала специальной военной операции не раз заявляла о мощи своего ядерного арсенала, "стремясь сдержать Запад от эскалации". Кроме того, агентство заметило, что масштабная программа модернизации российской ядерной триады "спровоцировало США на дорогостоящую модернизацию собственного арсенала".

BBC: "Сармат" будет развернут до конца года

Британская вещательная корпорация BBC (организация заблокирована на территории РФ - прим. "РГ") подчеркивает, что "Сармат" будет развернут до конца года. Отдельно внимание британский вещатель уделяет видеоролику, на котором командующий РВСН Сергей Каракаев докладывает президенту об успешном тестовом пуске.

В материале также говорится о том, что дальность полета ракеты составляет 35 тысяч километров, а мощность боеголовки в четыре раза превышает западные аналоги. Авторы также констатируют, что в России продолжается разработка и других перспективных систем - гиперзвукового "Авангарда", ядерного подводного беспилотника "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Bloomberg: "Сармат" может сделать американскую ПРО "неэффективной"

Агентство Bloomberg напоминает, что впервые о новом вооружении Владимир Путин объявил еще в 2018 году, назвав его тогда "уникальным оружием", способным сделать американскую ПРО "неэффективной".

По данным агентства, несмотря на то, что первоначально ракету планировалось принять на вооружение еще в конце 2022 года, теперь "Сармат" "заступит на боевое дежурство в Ужурском соединении в Красноярском крае". Bloomberg, впрочем, оговаривается, что не может подтвердить заявленные российским лидером тактико-технические характеристики.

При этом издание подчеркивает, что истечение ДСНВ сняло последние формальные ограничения для наращивания стратегических арсеналов.

France 24: "Сатана-2" вступает в строй

Французский телеканал France 24 сообщает, что Россия успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", которую на Западе уже прозвали "Сатана-2". Отмечается, что ракета способна нести до десяти и более ядерных боеголовок и преодолевать любую существующую противоракетную оборону.

Между тем телеканал напомнил, что предыдущие испытания этой ракеты сопровождались техническими проблемами. Однако теперь "система полностью готова к использованию". В материале также упоминается, что новость о "Сармате" появилась на фоне завершения трехдневного перемирия и возобновления боевых действий.

The Barents Observer: Мощный сигнал Западу

Норвежская газета The Barents Observer акцентирует внимание на том, что успешное испытание "Сармата" - это четкий сигнал Западу.

"Россия продолжает укреплять свой ядерный потенциал, несмотря на санкции и изоляцию", - отмечается в публикации.

Газета подчеркивает, что "Сармат" способен достигать цели через Южный полюс, что делает его неуязвимым для американских систем раннего предупреждения, развернутых в Северном полушарии. Кроме того, по мнению авторов, Россия, являясь крупнейшей арктической державой, получает дополнительный козырь в стратегическом противостоянии с США.

Xinhua: Успешный пуск и уникальность системы

Китайское государственное информагентство Xinhua передает сообщения ТАСС об успешном испытании новейшей МБР. В материале подчеркивается, что ракета способна надежно поражать цели на расстоянии и обеспечивать выполнение задач стратегического сдерживания. Агентство цитирует российского президента, который назвал "Сармат" самой мощной ракетной системой в мире, способной преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

The Independent: Испытание "Сармата" имеет политический подтекст

Британское издание The Independent обращает внимание на политический подтекст. Уточняется, что сообщение об успешном испытании МБР пришло после того, как президент РФ заявил о приближении завершения конфликта на Украине.

Также приводятся данные о том, что истечение ДСНВ "оставило мир без ограничений на ядерные арсеналы", что естественным образом вызывает озабоченность перспективами новой гонки вооружений.

Остальные СМИ

Зарубежная пресса в основном обращает внимание на комплексный характер модернизации российской ядерной триады. Помимо "Сармата", большинство упоминает гиперзвуковой "Авангард" (уже принятый на вооружение - Прим. "РГ"), ракету средней дальности "Орешник" (дважды применявшуюся на Украине - Прим. "РГ"), а также ядерный подводный беспилотник "Посейдон" и крылатую ракету "Буревестник", которые находятся в финальной стадии разработки.

При этом уточняется, что "Посейдон" проектируется для создания волн радиоактивного цунами у побережья противника, тогда как "Буревестник" благодаря ядерной силовой установке способен находиться в воздухе сутками, обходя любые системы ПРО с неожиданных направлений.