Кувейт заявил об аресте членов КСИР, пытавшихся проникнуть в страну

Власти Кувейта утверждают, что арестовали четырех членов КСИР, пытавшихся проникнуть в страну для "совершения враждебных действий". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на кувейтское информационное агентство KUNA.

Согласно сообщению, арестованные пытались попасть на принадлежащий Кувейту остров Бубиян на рыболовецком судне и вступили в перестрелку с кувейтскими солдатами, в результате чего один из солдат был ранен.

МИД Кувейта в связи с произошедшим вручил послу Ирана ноту протеста. При этом замглавы кувейтского внешнеполитического ведомства заявил послу, что его страна "оставляет за собой полное право на самооборону" и "на принятие любых мер, которые он сочтет целесообразными для защиты своего суверенитета и безопасности своего народа и жителей своей территории".