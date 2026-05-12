Раскрыт гонорар воевавшего в рядах ВСУ наемника из Белоруссии

В Донецкой народной республике (ДНР) к 13,5 года колонии строгого режима приговорили гражданина Республики Беларусь, признанного виновным в наемничестве. Об этом со ссылкой на Верховный суд ДНР сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденный целенаправленно прибыл на территорию Украины, намереваясь вести боевые действия против вооруженных сил России, Луганской народной республики и ДНР в качестве наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо срока, суд конфисковал у осужденного уплаченный за преступную деятельность гонорар в 3,734 миллиона рублей.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело 21-летнего наемника из Белоруссии Александра Думбляускаса, воюющего на стороне ВСУ.