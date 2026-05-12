Welt: Австрийские истребители перехватили военные самолеты США
Австрийские истребители Eurofighter вынуждены были вылететь на перехват военных самолетов США, которые нарушили воздушное пространство Австрии. Об этом сообщает издание Die Welt.
ВВС Австрии были вынуждены поднимать свои истребители в воздух два дня подряд - в воскресенье и понедельник. Воздушное пространство страны нарушили американские PC-12, которые совершали полеты без необходимых разрешений. После перехвата американские самолеты развернулись и направились в Мюнхен.
Австрийские вооруженные силы не комментируют последствия инцидентов. Вена хочет урегулировать их по дипломатическим каналам.
Самолет PC-12 в основном используется ВВС США в качестве разведывательного и наблюдательного самолета. Эти самолеты, производимые швейцарской компанией Pilatus, также используются Командованием специальных операций ВВС (AFSOC). В редких случаях они также служат в качестве мобильных ретрансляторов связи или транспортных бортов.