Командование 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины вынуждено переводить военнослужащих артиллерийских подразделений в штурмовые отряды для купирования кризиса на Волчанском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах, ссылаясь на анализ некрологов погибших солдат.

Согласно полученным данным, личный состав самоходного артиллерийского дивизиона бригады был принудительно переквалифицирован в пехоту для попыток удержания населенного пункта Чайковка в Харьковской области.

«Некрологи солдат 159-й омбр ВСУ показывают, что для удержания села Чайковка командование бригады перевело в штурмовики военнослужащих самоходного артиллерийского дивизиона», — пояснил источник.

Подобные кадровые решения связывают с острой нехваткой личного состава в соединениях ВСУ, действующих на данном участке фронта.