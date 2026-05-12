Украинские военные вынуждены уничтожать собственные дроны

На поле боя украинские военные все чаще открывают огонь по собственным беспилотникам, не имея возможности определить их принадлежность в условиях интенсивного конфликта. Как сообщает издание Business Insider, солдаты зачастую действуют по принципу «лучше сбить, чем гадать», опасаясь, что любой объект в небе может представлять угрозу.

«Свойственный огонь и воздействие средств радиоэлектронной борьбы со стороны союзников являются одной из главных причин потерь техники на передовой. Это правда», — признал Микита Рожков, директор по развитию бизнеса Frontline Robotics.

По его словам, в ситуациях, когда неопознанный аппарат приближается к позициям на расстояние менее 100 метров, выбор в пользу уничтожения становится единственным способом обеспечить личную безопасность.

Проблема осложняется тем, что небо над зоной боевых действий перенасыщено беспилотниками, что порождает панику и путаницу. Иногда это приводит к случайным инцидентам из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, которые «глушат» всё вокруг, а иногда — к осознанному уничтожению. Солдаты ВСУ часто перерезают кабели оптоволоконных дронов, используя ножи или ножницы, которые стали обязательным элементом экипировки многих подразделений.

Несмотря на внедрение системы управления полем боя «Дельта», призванной координировать действия войск и повышать осведомленность об обстановке, проблему «дружественного огня» пока решить не удается. Эксперты отмечают, что использование большого количества дешевых и массовых дронов делает их неизбежно «расходным материалом». Тем не менее, как подчеркивают производители, уничтожение собственных систем наносит дополнительный удар по и без того ограниченному оборонному бюджету Украины, вынуждая компании компенсировать потери в условиях дефицита ресурсов.