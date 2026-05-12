Госдепартамент США и посол Украины подготовили проект меморандума, который позволит Киеву поставлять Вашингтону военные технологии. Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» выразил сомнение в том, что у Украины есть что-то действительно ценное для Америки.

Эксперт напомнил, что ранее Владимир Зеленский предлагал технологии Израилю и США для атаки на Иран, на что президент США Дональд Трамп ответил, что у Украины нет ничего интересного для Америки.

По мнению аналитика, соглашение сейчас, скорее всего, подразумевает не взаимовыгодный обмен, а использование Украины как лаборатории.

Собеседник издания предположил, что США могут опробовать в бою свои незавершенные военные проекты, а Украина хочет усовершенствовать технологии, полученные от европейцев.

По словам Кошкина, для всего мира это звучит громко, но на деле украинская сторона давно пытается выдать за свои разработки винтовку Мосина и советские ракеты.

Ранее политолог-американист Константин Блохин прокомментировал слухи о подготовке меморандума о военном сотрудничестве между США и Украиной. По его мнению, такие сообщения могут распространяться врагами России и не соответствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.