Путин напомнил об одной возможности «Орешника»

Президент России Владимир Путин напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» может нести ядерные боеголовки. Об этом сообщают «Ведомости».

Такое заявление он сделал по итогам испытаний ракеты «Сармат». По словам Путина, «Орешник» с 2025 года находится на боевом дежурстве в российской армии. При этом, на ракетный комплекс можно устанавливать различные типы боевого оснащения, включая ядерные боеголовки.

Путин также заявил, что в скором времени завершится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это беспилотный подводный аппарат «Посейдон», а также крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».

Напомним, что 1 августа 2025 года Путин объявил о том, что «Орешник» был поставлен на вооружение. 9 января 2026 года Минобороны России сообщило о массированном ударе по территории Украины с помощью «Орешника».

