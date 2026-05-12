"Прорвет любую ПРО". На что способна баллистическая ракета "Сармат"

Россия провела успешные испытания самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты в мире "Сармат". Этот комплекс не перехватывается существующими на Западе системами ПВО-ПРО, имеет уникальную дальность полета в 35 тысяч километров и способен лететь как через Северный, так и Южный полюс.

Об успешном пуске "Сармата" президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Он подчеркнул, что успешный пуск стратегического ракетного комплекса позволит Вооруженным силам поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, укомплектованный "Сарматами", до конца 2026 года.

Развертывание таких пусковых установок значительно повысит боевые возможности наземной группировки российских стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания.

Каракаев подчеркнул, что результаты испытаний "Сармата" подтвердили заданные характеристики и правильность заложенных в него решений. Новый комплекс заменит знаменитую межконтинентальную баллистическую ракету "Воевода", которую на Западе за уникальные характеристики называют "Сатана".

Каракаев отметил, что "Сармат" превосходит своего предшественника "по дальности, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные средства противоракетной обороны".

Президент поздравил военных с успешным испытанием ракеты и сообщил о еще одной уникальной характеристике "Сармата". Оказывается, она может пролететь свыше 35 тысяч км. На сегодняшний день рекорд держит МБР "Воевода", дальность которой составляет 16 тысяч км. Американская МБР "Минитмен 3" способна пролететь лишь 13 тысяч км. По словам Владимира Путина, "Сармат" может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, у нее в два раза улучшены характеристики по точности, она способна преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Президент также напомнил, что с 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками. "На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", - сказал Путин.

По словам президента, задуматься о повышении своей стратегической безопасности Россию заставил выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и сейчас РФ занимается поэтапным развитием своих ядерных сил.

Эксперты убеждены, что "Сармат" является серьезным прорывом в совершенствовании сил ядерного сдерживания. Повторить характеристики ракеты сейчас не способно ни одно государство в мире. Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Литовкин, в настоящее время США занимаются переоснащением своих ядерных сил, однако все попытки поставить на вооружение новую МБР шахтного базирования пока заканчиваются неудачами.

"В стране, которая первая в мире разработала ядерное оружие, как бы странно это ни звучало, утеряны ядерные компетенции. Нет разработок, нет специалистов, нет нестандартных решений. Есть только деньги, но их из шахты не запустишь, а прототипы ракет не запускаются", - указал эксперт.

По его словам, под новый комплекс не нужно создавать дополнительные шахты. "Сармат" устанавливается в шахты, где стояли ракеты "Воевода", там нужны лишь незначительные доработки. "Мощность "Сармата" - это десятки мегатонн, несколько таких ракет, способны стереть с лица земли остров, который по размерам сопоставим с Британией", - рассказал Литовкин.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что об испытаниях "Сармата" говорилось еще в 2022 году. Однако шли постоянные доработки комплекса, улучшались его характеристики.

"США вышли из договора по противоракетной обороне, заявили о создании "Золотого купола", который якобы способен перехватывать все типы МБР. Поэтому, скорее всего, было принято решение доработать комплекс до таких характеристик, чтобы с большим запасом иметь возможность преодолевать все типы ПВО-ПРО противника. И мы этого достигли", - подчеркнул эксперт.

По его словам, российская ракета имеет несколько вариантов боевой нагрузки. Это:

гиперзвуковые маневрирующие блоки,

моноблочные боеголовки мегатонного класса,

блоки с индивидуальным наведением,

и гиперзвуковой комплекс средств преодоления второго поколения, который первым получил наш комплекс "Орешник".

"Это точно способно прорвать любую ПРО, любой купол, хоть "золотой", хоть "платиновый", - отметил Леонков.

По его словам, на Западе до дрожи в коленках боялись российской МБР "Воевода", зная всю мощь этой ракеты. "Они боялись и боятся "Сатаны", однако своими агрессивными действиями они заставили нас создать "Сатану" в квадрате или даже в кубе. И противопоставить им нашему "Сармату" попросту нечего", - заключил эксперт.