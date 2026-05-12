ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре

ВСУ атаковали многоквартирные дома Энергодара беспилотниками, сообщает глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов изданию РИА Новости во вторник.

Напомним, ранее Пухов также сообщал о том, что ВСУ ударили беспилотниками по двум автозаправкам на выезде из Энергодара, в результате чего выезд через КПП был перекрыт.

Сейчас Пухов уточнил, что с самого утра вторника ВСУ наносили целую серию ударов по городу. Сначала атаковали крыши многоквартирных домов, один из дронов сдетонировал на детской площадке.

Во второй половине вторника было нанесено несколько ударов по автозаправочным станциям – таким образом, отметил Пухов, враг пытался вывести систему снабжения топливом жителей Энергодара из строя.