Стубб оценил вероятность нападения России на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в распространенные на Западе прогнозы о якобы возможном в будущем нападении России на НАТО.

"Лично я не верю, что Россия будет испытывать статью 5 (Североатлантического договора), которая обязывает союзников по НАТО к взаимной помощи в случае нападения", - сказал финский президент в интервью изданию EUobserver.

Стубб, тем не менее, поддерживал усиление военных возможностей европейских стран, прежде всего потому, что США сокращают свой вклад в общий потенциал НАТО.

"Мы видим, как бремя обороны смещается с примерно 60 процентов для США и 40 процентов для Европы к соотношению пятьдесят на пятьдесят", - отметил он.

Стубб также добавил, что считает правильным курс Вашингтона на перераспределение бремени внутри альянса.

"Я искренне считаю, что американцы правы, когда просят Европу больше сосредоточиться на собственной безопасности", - отметил он.

При этом президент высказал уверенность, что американские военные не уйдут полностью из Европы, несмотря на текущие планы Пентагона сократить частично контингент в Германии. По словам Стубба, США нужны европейские военные базы, тыловая инфраструктура и европейские союзники, а пять тысяч планируемых к выводу солдат "ничего не решают".